Минск, , 12:18 — REGNUM В военных учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2020», которые состоятся на полигоне Лосвидо в Витебской области Белоруссии, примет участие более 700 человек и 100 единиц техники. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба белорусского минобороны.

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«Общая численность участников учения составит более 700 человек и более 100 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты и БПЛА», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на первом этапе военных учений будет проводиться подготовка миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ, а на втором — проведены практические действия данных воинских подразделений в ходе ведения операции по поддержанию мира.

Отметим, военные учения «Нерушимое братство» проводится каждый год, начиная с 2012 года на территории одной из стран-участниц ОДКБ.