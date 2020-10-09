Киев, , 12:13 — REGNUM Украина наиболее активно настаивает на проведении следующей встречи лидеров «нормандской четверки» для урегулирования конфликта в Донбассе, заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House.

Фрагменты выступления Ермака приводит 9 октября пресс-служба офиса президента Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ермак подчеркнул, что такая встреча должна состояться как можно быстрее, заявив, что в этом Украину поддерживают партнеры по «нормандскому формату» — Германия и Франция.

«Мы считаем, что это крайне необходимо для того, чтобы двигаться вперед и сделать то, чего так ждет весь украинский народ… Ведь война идет именно на украинской территории, а все политические решения принимаются на уровне лидеров», — заявил он.

Глава офиса Зеленского подчеркнул, что переговоры продолжатся и на следующей неделе (12−18 октября), возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников.

«Мы будем говорить о том, чтобы как можно скорее состоялся саммит, и уже были какие-то решения», — добавил он.

По его словам, сегодня ни у одной страны, которая поддерживает Украину в вопросе урегулирования в Донбассе, «нет никакого сомнения, что с нашей стороны что-то не сделано».

Ермак в этом контексте подчеркнул, что Россия также должна выполнять достигнутые ранее договоренности.

«Или Россия действительно готова к прекращению этой войны, или должна сказать, что она не готова к этому», — отметил руководитель офиса президента.

ИА REGNUM напоминает, что в середине сентября Зеленский внезапно заявил, что в течение десяти дней должна состояться еще одна встреча советников глав государств «нормандского формата», после которой планируется саммит с участием лидеров стран. По словам Зеленского, «насколько ему известно», все лидеры подтвердили готовность к встрече.

Между тем представители России неоднократно заявляли, что о проведении нового саммита говорить преждевременно, поскольку Киев на самом деле не выполнил ряд взятых на себя обязательств. В частности, постановление о проведении местных выборов на Украине не соответствует Минским соглашениям, поэтому сейчас процесс урегулирования по сути заморожен.