Бишкек, , 12:09 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии направил в Генпрокуратуру и МВД заявление 12 партий о нарушениях в ходе выборах в парламент, которые состоялись 4 октября. Об этом 9 октября сообщается на сайте ЦИК.

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Отмечается, что заявление 12 политических партий было подано для дачи правовой оценки материалам, имеющимся у заявителей по нарушениям законодательства со стороны партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

Как сообщало ИА REGNUM, после парламентских выборов 4 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами голосования. Митингующие захватили здание парламента страны, в котором располагается и президентская администрация. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, а лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной.