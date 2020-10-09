Баку, , 12:04 — REGNUM Рабочий визит в Москву для того, чтобы принять участие в консультациях по ситуации в Нагорном Карабахе, совершит 9 октября глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.

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«В связи с инициативой российской стороны министр Джейхун Байрамов 9 октября совершит рабочий визит в Москву», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также в нем уточняется, что 8 октября министр иностранных дел Азербайджана провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Женеве, где сообщил позицию Баку армянской стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп заявил, что парламент Турции может рассмотреть вопрос об отправке турецких военных в зону нагорно-карабахского конфликта для поддержки Азербайджана, но пока такой необходимости нет.