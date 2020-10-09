Варшава, , 11:59 — REGNUM Первое заседание нового Совета министров состоится в пятницу, 9 октября, во второй половине дня. Сообщается, что в повестке дня три основных пункта. Об этом передает Dziennik.

В повестке дня будет обсуждение законопроекта о внесении изменений в закон о дорогах общего пользования. Его внесло министерство инфраструктуры. Вторым пунктом выступает обсуждение изменений в порядок рассмотрении споров субъектов финансового рынка и их клиентов. Третьим пунктом в повестке значится рассмотрение изменений в порядок деятельности Фонда финансового образования.

Встреча будет проводиться частично дистанционно: по соображениям безопасности министры разместятся в трех разных кабинетах канцелярии премьер-министра и будут вести дискуссии через видеосвязь. Неофициально известно, что сегодня члены правительства сдали тесты на COVID-19.

Напомним, новый состав правительства был утвержден на прошлой неделе. Главой данного органа по-прежнему остался Матеуш Моравецкий. Министерство инфраструктуры возглавил Анджей Адамчик; министерство сельского хозяйства — Гжегож Пуда; министерство национальной обороны — Мариуш Блащак; министерство внутренних дел — Мариуш Каминский; министерство иностранных дел — Збигнев Рау; министерство окружающей среды и климата — Михал Куртыка; министерство финансов — Тадеуш Косьцинский; министерство семьи и социальной политики — Марлена Малонг; министерство здравоохранения — Адам Недзельский; министерство образования и науки — Пшемыслав Чарнек; министерство юстиции — Збигнев Зёбро; министром по европейской идентичности стал Михал Вось; а Михал Цеслак — министром местного самоуправления.