Киев, , 11:59 — REGNUM В ходе визита Владимира Зеленского в Брюссель президенту Украины разными способами продемонстрировали степень разочарования его действиями и нынешней ситуацией в стране.

Об этом в своем комментарии заявил украинский политический эксперт Алексей Голобуцкий.

Политолог обращает внимание, что Зеленский «с горя» проигнорировал банальную программу-минимум для визита президента Украины в Брюссель, и подчеркивает, что предыдущий глава страны Порошенко «всегда исполнял ее на автомате, с максимальной практической отдачей для Украины».

«Во-первых, Зеленский так и не дополз в Брюсселе в штаб-квартиру НАТО. Представить, чтобы Порошенко пришло в голову, находясь в нескольких кварталах от офиса союзников, пройти мимо — нереально. Потому что у нас действительно война с мощным врагом, любая помощь и просто содействии НАТО для нас жизненно важны. Зеленскому это забыли объяснить», — отмечает Голобуцкий.

Далее он подчеркивает, что у Зеленского не было никаких встреч с представителями Европарламента.

«Конечно, это было бы неприятно и некомфортно — ведь совсем недавно именно депутаты Европарламента тыкали Зеленского в различные «трещины» и подозревали в сворачивании реформ», — заявил Голобуцкий.

В завершение эксперт отмечает, что для представителей европейского бизнеса Зеленский в Брюсселе также не нашел ни времени, ни тем для разговора.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 6 октября в Брюсселе состоялся очередной саммит «Украина — ЕС», делегацию Киева на этом мероприятии возглавил президент Зеленский. Саммит получился техническим, без громких заявлений и каких-либо прорывов. Наиболее резонансным стало выступление самого Зеленского, который, по информации главы МИД Дмитрия Кулебы, заявил представителям Брюсселя, что «Украина — это будущий член Европейского союза». Впрочем, в официальных отчетах о мероприятии это заявление не отражено.