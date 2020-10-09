Киев, , 11:41 — REGNUM Рост заболеваемости коронавирусом на Украине связана с активностью местных политиков накануне выборов, заявил в эфире «Украина 24» вечером 8 октября министр кабинета министров Олег Немчинов.

Министр отметил, что по ощущениям правительства, на Украине «безответственные руководители» в городах.

«Это полная безответственность местных политиков, которые поставили местные выборы главнее чем здоровье своих граждан», — сказал Немчинов.

Он напомнил, что «предвыборные концерты» в последнее время состоялись в Харькове, Днепропетровске и Одессе.

«Уже возбуждено дело… в случае, если будет доказано, что результатом такого мероприятия стала смерть человека, организаторам грозит уголовная ответственность», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине должны состояться 25 октября. Ранее президент страны Владимир Зеленский также резко критиковал региональные власти и заявлял, что если бы не местные выборы, ситуация с заболеваемостью на Украине была бы существенно лучше, чем сейчас.

За последние сутки на Украина зафиксировали новый антирекорд по числу новых случаев коронавируса — заболевание подтверждено у 5804 человек.