Бишкек, , 11:40 — REGNUM Общее количество пострадавших в ходе массовых беспорядков, которые произошли в столице Киргизии после выборов в парламент страны, выросло до 1218. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе киргизского министерства здравоохранения.

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«По данным на 9 октября, в организации здравоохранения за помощью обратились 1218 человек», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Также в нем уточняется, что в данный момент на стационарном лечении продолжает быть 228 пациентов, один из которых — в реанимации, ещё один человек погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что указ об увольнении главы Госкомитета национальной безопасности Киргизии Орозбека Опумбаева с занимаемой им должности подписал президент страны Сооронбай Жээнбеков.