Джакарта, , 11:29 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар объяснил ряд аспектов закона о создании рабочих мест деловым кругам из Соединенных Штатов, особенно в том, что касается окружающей среды и труда, сообщает Antara.

Махендра Сирегар получил ряд писем и сообщений из ряда стран, включая письма от 36 инвесторов и 23 компаний и ассоциаций.

«Обеспокоенность сторон в основном сосредоточена на двух элементах закона, а именно окружающей среде и вопросах труда», — заявил замминистра иностранных дел Индонезии.

По его словам, закон о создании рабочих мест пересмотрел около 80 других существующих законодательств, чтобы улучшить правовую определенность и устранить несоответствия между законами, а также упростить всю деловую активность, включая инвестиционные процедуры. Что касается экологических вопросов, статья 22 закона требует от инвесторов проведения анализа воздействия их предприятия на окружающую среду, прежде чем они смогут получить лицензию на ведение бизнеса в Индонезии.

В новом законе также говорится о ценности тропических лесов для борьбы с изменением климата, деградацией экосистемы и исчезновением биоразнообразия.

«Этот закон также предусматривает гибкий рабочий график для ряда секторов, включая цифровую экономику, гарантирует декретный отпуск и отпуск для семейных и религиозных нужд», — пояснил Махендра Сирегар.

Замминистра выразил надежду, что новый закон сможет укрепить уверенность американских бизнесменов в более тесном сотрудничестве с Индонезией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии агентство по охране окружающей среды отметило, что после демонстрации в столице государства собрали 395 тонн мусора.

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