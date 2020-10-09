Ишимбай, Башкирия, , 11:31 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев открыли площадь имени Ленина в Ишимбае, которая была благоустроена по проекту, победившему в прошлом году на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Об этом 9 октября сообщил глава региона на своей странице в социальной сети.

По его словам, в Башкирии начинают открывать новые общественные пространства, которые должны значительно преобразить республику. К 2024 году будут благоустроены основные общественные пространства в городах и селах региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 8 октября в республику с рабочим визитом прибыл министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

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