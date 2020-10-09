Киев, , 11:24 — REGNUM Граждан Украины могут обязать находиться дома по выходным. Об этом заявил депутат Верховной рады, председатель комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий 8 октября в эфире телеканала «1+1».

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Парламентарий рассказал, что одно из его предложений касается перевода на дистанционное обучение учеников школ и вузов.

«Жёсткий карантин мы сегодня ввести не можем, мы все понимаем. Но мы можем ввести карантин выходного дня, это когда семья на выходные остается у себя дома, никуда не ездит», — добавил Радуцкий.

Напомним, в связи с резким ростом суточного числа заражений коронавирусом на Украине правительство страны может провести экстренное совещание.

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