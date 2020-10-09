Киев, 9 октября 2020, 11:24 — REGNUM Граждан Украины могут обязать находиться дома по выходным. Об этом заявил депутат Верховной рады, председатель комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий 8 октября в эфире телеканала «1+1».
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Парламентарий рассказал, что одно из его предложений касается перевода на дистанционное обучение учеников школ и вузов.
Напомним, в связи с резким ростом суточного числа заражений коронавирусом на Украине правительство страны может провести экстренное совещание.
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