Цхинвал, , 11:20 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на рабочей встрече с депутатами парламента республики призвал прекратить бойкот и начать выполнять свои обязанности. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба главы республики.

17 из 34 депутатов парламента ранее заявили, что отказываются работать, пока президент не отправит в отставку прокурора республики Урузмага Джагаева. Бибилов отметил, что такая позиция не имеет правовых оснований.

«Мне абсолютно непонятно на каком основании, по каким принципам, указанным в наших законах, представитель законодательной или исполнительной власти может сказать, что не хочет работать, исполнять свои обязанности», — цитируют в пресс-службе главу Южной Осетии.

Он подчеркнул, что одна ветвь власти не может указывать другой, что делать. В качестве примера Бибилов указал на то, что президент, угрожая прекращением своих обязанностей, не может требовать от депутатов принять закон или снять с должности спикера парламента.

Сообщается, что в качестве выхода из сложившегося политического тупика Бибилов предложил создать Конституционный суд.

«Если вы считаете, что Конституционный суд позволит нам выйти из этой ситуации, то, пожалуйста, в самое ближайшее время сформируем Конституционный суд, и пусть он решает проблемные вопросы», — заявил Бибилов.

В конце встречи, как сообщает пресс-служба, Бибилов еще раз призвал использовать законные методы в разрешении споров.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 августа в Цхинвале прошли несколько стихийных акций протеста, поводом для которых стало известие о смерти находящегося под арестом Инала Джабиева, которого подозревали в покушении на министра внутренних дел Южной Осетии.

К протестам подключились депутаты парламента от оппозиционных партий. Они также потребовали отставки генпрокурора республики, заявляя будто он будет препятствовать расследованию этого случая смерти.

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