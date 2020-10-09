Степанакерт, , 11:14 — REGNUM В результате военных действий на линии соприкосновения обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе погибли ещё 26 военнослужащих армии обороны Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом 9 октября сообщает пресс-служба минобороны НКР.

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Также указывается, что общее количество потерь армии обороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) с 27 сентября, когда обострился конфликт на линии соприкосновения с Азербайджаном, составляет 376 военнослужащих.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что столица Нагорно-Карабахской республики — Степанакерт — снова подверглась ракетному обстрелу.