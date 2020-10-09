Киев, , 11:08 — REGNUM Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков считает, что Верховная рада нынешнего созыва — это отображение украинского общества.

Об этом он заявил в телеинтервью, которое вышло в эфир вечером 8 октября.

«Отображение общества со всеми его плюсами и минусами… где-то более гиперболизировано, где-то менее, но вот все, что есть в нашей жизни — все есть и в Раде», — сказал Разумков.

Спикер отметил, что на своем посту в парламенте ощутил «человеческую подлость и предательство», хотя и в меньшей мере, чем ожидал перед назначением. Он сказал, что «кто-то» из его близкого окружения «потерялся по разным причинам», но не стал конкретизировать.

Разумков заявил, что нынешняя Рада может работать и может объединяться вокруг действительно важных стратегических вещей.

ИА REGNUM напоминает, что накануне олигарх Игорь Коломойский заявил, что монобольшинства «Слуги народа» в Верховной раде на сегодня де-факто уже нет.