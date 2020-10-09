Киев, 9 октября 2020, 11:08 — REGNUM Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков считает, что Верховная рада нынешнего созыва — это отображение украинского общества.
Об этом он заявил в телеинтервью, которое вышло в эфир вечером 8 октября.
«Отображение общества со всеми его плюсами и минусами… где-то более гиперболизировано, где-то менее, но вот все, что есть в нашей жизни — все есть и в Раде», — сказал Разумков.
Спикер отметил, что на своем посту в парламенте ощутил «человеческую подлость и предательство», хотя и в меньшей мере, чем ожидал перед назначением. Он сказал, что «кто-то» из его близкого окружения «потерялся по разным причинам», но не стал конкретизировать.
Разумков заявил, что нынешняя Рада может работать и может объединяться вокруг действительно важных стратегических вещей.
ИА REGNUM напоминает, что накануне олигарх Игорь Коломойский заявил, что монобольшинства «Слуги народа» в Верховной раде на сегодня де-факто уже нет.