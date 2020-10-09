Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Избирательный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена собрал около $15 млн пожертвований. Это произошло после дебатов кандидата на пост вице-президента Камалы Харрис с занимающим эту должность на данный момент республиканцем Майком Пенсом. Об этом сообщает журнал Forbes.

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По данным издания, только за первые два часа после начала дебатов было привлечено около $6 млн.

По данным CNBC, сумма пожертвований в день дебатов, на которых Харрис затрону такие ключевые темы как коронавирус, здравоохранение и экономика, составила $12 млн.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе объём сборов в пользу избирательной кампании Джозефа Байдена, баллотирующегося от Демпартии США, превысил объём сборов у действующего президента США Дональда Трампа (Республиканская партия). Так, республиканцы собрали $210 млн добровольных пожертвований. Что касается демократов, то они в августе собрали более $364 млн.

Добавим, что дебаты с президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись в конце сентября, принесли штабу кандидата в президенты от демократов Джозефу Байдену свыше 31 млн добровольных пожертвований.