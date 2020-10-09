Москва, , 11:07 — REGNUM Консультации Азербайджана и Армении в Москве пойдут на уровне министров иностранных дел. Об этом 9 октября сообщили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

"На уровне министров иностранных дел», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что участие глав своих МИД в консультациях в Москве, которые будут проведены 9 октября, подтвердили Армения и Азербайджан.

Напомним, очередное обострение давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения.