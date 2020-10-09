Кадуна, Нигерия, , 11:10 — REGNUM Альхаджи Ахмеда Нуху Бамалли назначили на пост эмира Зазау после смерти его предшественника Шеху Идриса в прошлом месяце. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на постановление правительства штата Кадуна.

«Бамалли стан 19-м эмиром Зазау», — написал на своей странице в Twitter губернатор штата Кадуна Насир Эль-Руфаи. Со своей стороны, президент Нигерии Мухаммаду Бухари поздравил нового эмира и призвал его быть лидером для всех остальных традиционных правителей страны.

Традиционные правители в Нигерии обладают незначительными конституционными полномочиями, но способны оказывать значительное влияние на политику региона, поскольку они рассматриваются населением как хранители религии и традиций.

Новый эмир был послом Нигерии в Таиланде с 2017 по 2020 год. Он также носил титул «магаджин гарин Зазау», что означает лорд-мэр Зазау, и являлся вторым по старшинству членом Совета эмирата Зазау. Он имеет высшее образование в сфере права, международных отношений и конфликтологии.

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