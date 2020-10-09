Джакарта, , 11:04 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар торжественно открыл онлайн-платформу для увеличения индонезийского экспорта в Латинскую Америку и страны Карибского бассейна, сообщает Antara.

Известно, что экспортеры индонезийской продукции жалуются на слишком большое расстояние. Это заставляет Латинскую Америку в основном импортировать товары из Китая и других стран Восточной Азии.

Данные министерства иностранных дел показывают, что объем торговли Индонезии с Латинской Америкой в 2019 году составил 7,81 млрд долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, военный корабль ВМС Индонезии задержал рыболовное судно под вьетнамским флагом в северном море индонезийского острова Натуна.

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