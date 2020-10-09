Таллин, , 11:07 — REGNUM Если власти Швеции откажутся от сотрудничества со своими эстонскими коллегами расследовать обстоятельства затопления парома «Эстония», то Таллин проведет расследование самостоятельно. Об этом со ссылкой на заявления депутата правительственной «Консервативной народной партии Эстонии» Яака Мадисона сообщила газета Fria Tider.

Напомним, что отношения между Эстонией и Швецией обострились на фоне обнаружения 4-метрового отверстия в затопленном судне. Трагедия, произошедшая в 1994 году, унесла жизни более 850 человек.

Мадисон заявил, что в руководстве партии нет людей, которые бы занимали правительственные посты в 90-х годах, поэтому, в отличие от леволиберальных партий, для его партии нет никакого смысла продолжать замалчивать обстоятельства кораблекрушения.

Политик дал понять, что расследования вследствие появления новых обстоятельств гибели «Эстонии» должно состояться в независимости от решения или настроя шведских властей.

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