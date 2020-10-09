Киев, , 10:57 — REGNUM Усилий отдельных министерств или ведомств для защиты украинцев от эпидемии коронавируса уже недостаточно, заявила 9 октября экс-премьер страны, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Политик заявила о необходимости скоординированных действий всех структур — от правительства и парламента до волонтеров и бизнеса. По ее мнению, для осуществления первичных мер борьбы хватит пока средств, которые уже выделены парламентом на борьбу с эпидемией, а в случае необходимости Верховная рада может на внеочередном заседании 20 октября мобилизовать дополнительные средства.

Говоря об источниках дополнительных средств, она обратила внимание на информацию о проверке деятельности госкомпании «Нафтогаз Украины», который, по предварительным данным, не доплатил в бюджет минимум 75 млрд гривен.»Этих средств очень не хватает на борьбу с последствиями пандемии, и их можно было бы направить в бюджет, если бы надлежащую политическую волю продемонстрировал президент», — заявила она.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что в отношении руководства компании «Нафтогаз Украины» завели уголовное дело по статье «государственная измена».

За последние сутки на Украине подтвердили 5.804 случая заболевания коронавирусом, что стало новым антирекордом страны. На данный момент болеют COVID-19 135.109 жителей Украины.