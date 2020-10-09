Анкара, , 11:05 — REGNUM Парламент Турции может рассмотреть вопрос об отправке турецких военных в зону нагорно-карабахского конфликта для поддержки Азербайджана, но пока такой необходимости нет. Об этом сообщил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп 9 октября РИА Новости.

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Он отметил, что за последние дни азербайджанские войска показали всем, что способны сами добиться победы. Они проявили решимость и упорство. Предложение направить в Карабах турецких военных потребуется в случае, если в конфликт будут вовлечены третьи стороны. Тогда Азербайджан задействует своё право на самооборону, которое допускает коллективные усилия.

«В случае, если Азербайджан обратится с просьбой в этом контексте, она будет должным образом обсуждена и решена как президентом, так и парламентом Турции», — сказал Шентоп.

Он подчеркнул, что намерение Турции поддержать Азербайджан неизменно и остаётся в силе при любых обстоятельствах. Анкара может оказать поддержку «любым способом», который пожелает Баку.

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