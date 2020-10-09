Бишкек, 9 октября 2020, 10:55 — REGNUM Указ об увольнении главы Госкомитета национальной безопасности Киргизии Орозбека Опумбаева с занимаемой им должности подписал президент страны Сооронбай Жээнбеков. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба киргизского лидера.
«Президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Орозбек Опумбаев <…> освобожден от занимаемой должности председателя государственного комитета национальной безопасности Киргизской Республики», — говорится в тексте документа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киргизский президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке нынешнего правительства Киргизии и его главы Кубатбека Боронова.