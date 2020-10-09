Бишкек, , 10:50 — REGNUM Правительство Киргизии будет выполнять все обязательства перед работниками бюджетной сферы, заявил 9 октября вице-премьер республики Эркин Асрандиев.

По его словам, все расходы на следующий год должны быть выстроены по степени важности. Те статьи расходов, не имеющие необходимости срочного финансирования, будут временно приостановлены, уточнил он.

«Но обязательства по заработной плате работников бюджетной сферы и социальные выплаты будут исполнены», — цитирует слова Асрандиева пресс-служба правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, после парламентских выборов 4 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами голосования. Митингующие захватили здание парламента страны, в котором располагается и президентская администрация. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, а лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной.

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