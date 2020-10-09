Стокгольм, , 11:48 — REGNUM «Христианские демократы» готовы инициировать голосование по вынесению вотума недоверия правительству Швеции, возглавляемому социал-демократом Стефаном Лёвеном. Ожидается, что решение официально будет обнародовано лидером партии Эббой Буш в течение 8 октября. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Напомним, что ранее лидер «Левых» Йонас Шёстедт 7 октября заявил, что его партия также готова присоединиться к инициативе отправить кабинет Лёвена в отставку, если тот внесет изменения в трудовое законодательство, представленные в последнем отчете комиссии по выработке поправок в «Закон об охране права на труд».

Шёстедт не намекнул, когда его партия инициирует голосование, однако четко дал понять, что требование к Лёвену будет обнародовано. Чтобы отправить правительство в отставку «Христиански демократам» и «Левым» нужна поддержка «Умеренных». Однако лидер партии Ульф Кристерссон заявил, что не хочет, чтобы поправки в трудовое законодательство стали инструментом давления на кабинет Лёвена.