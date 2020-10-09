Стокгольм, , 11:52 — REGNUM Расмус Палудан, лидер датской праворадикальной партии «Жесткий курс», стал гражданином Швеции. Решение предоставить гражданство Палудану, который организовал публичное сожжение Корана в Мальмё минувшим летом, было принято Государственным миграционным управлением Швеции. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Сожжение Корана произошло в августе. Однако Палудан был остановлен на границе шведскими правоохранителями, которые вручили ему запрет на посещение страны в течение двух лет. Вскоре после этого Палудан, который является юристом, заявил, что имеет право на шведское гражданство.

Государственное миграционное управление Швеции официально признало его гражданином Швеции. Это следует из документов, с которыми ознакомились журналисты датского издания Ekstrabladet.

Напомним, что ранее сам Палудан заявил, что запрет на въезд в Швецию не остановит его от организации будущих акций по сожжению Корана в разных городах страны, в том числе и в Стокгольме.