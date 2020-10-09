Стокгольм, , 11:18 — REGNUM Лидеры Евросоюза (ЕС) готовят санкции против Российской Федерации в связи с отравлением российского блогера Алексея Навального. Список имен высокопоставленных российских чиновников и политиков уже разослан в столицы стран-членов ЕС. Главными драйверами новых санкций выступают Германия и Франция, однако и Швеция поддерживает решение Берлина и Парижа. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

По словам министра иностранных дел Швеции Анн Линде, Россия не проявила готовности к сотрудничеству.

«Мы не увидели, чтобы у России была четкая политическая воля. Теперь, когда Германия и Франция выступили с этой инициативой, я предлагаю их поддержать и ввести на уровне ЕС ограничительные меры. То есть санкции», — заявила Линде.

Европейское решение будет принято на уровне министров иностранных дел 12 октября. Сейчас глава шведской дипломатии Линде добивается поддержки парламентского комитета Риксдага по вопросам внешней политики.

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге сообщила, что Москва намерена запросить у Берлина полный отчет Технического секретариата ОЗХО по результатам исследования биологических проб, взятых у Алексея Навального.