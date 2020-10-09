Киев, 9 октября 2020, 10:57 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль может собрать срочное совещание в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает 9 октября «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники в правительстве Украины.
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В совещании могут принять участие главы областных администраций, члены правительства и глава Совета национальной безопасности и обороны Украины.
После совещания планируется провести заседание Государственной и региональной комиссий Украины по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Напомним, на Украине второй день подряд фиксируются антирекорды по числу выявленных заразившихся коронавирусом. За сутки 8 октября инфекцию выявили почти у 6 тыс. человек.
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