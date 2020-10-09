Степанакерт, , 10:43 — REGNUM Столица Нагорно-Карабахской республики — Степанакерт — снова подверглась ракетному обстрелу. Об этом 9 октября сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в соцсети Facebook.

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«Степанакерт вновь подвергся ракетному удару», — написал он в своем сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле вооружёнными силами Армении населённых пунктов в трёх районах вокруг Нагорного Карабаха.