Москва, , 10:38 — REGNUM Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил создать единую базу собственников автомобилей и штрафов в рамках ЕАЭС.

Последние несколько лет была популярной схема ввоза автомобиля в РФ через Армению: машину привозили в республику (из-за границы), платили пошлины (существенно более низкие, чем в РФ), получали местную регистрацию, ставили на учет, затем уезжали в Россию, где и пользовались машиной.

«И по штрафам тоже без особой синхронизации», — отметил Шапарин.

«Выход из ситуации один — найти для МВД другой рычаг давления. Например, в виде синхронизации баз автомобилей, собственников, водителей, штрафов — создания единой базы ЕАЭС. И тогда уже без разницы будет, где нарушены правила, штраф придёт на место постоянной и временной регистрации собственника/водителя», — рассуждает эксперт в Facebook.

«Впрочем, для этого МВД должно дать доступ в свою святая святых, базу штрафов, куда страховые компании прорываются уже который год без видимого результата», — добавил Шапарин.

Летом инспекторы ГИБДД начали штрафовать водителей и перемещать на штрафстоянку машины с госномерами республики, так как транспортные средства не растаможены в России. Автовладельцы жалуются, что их оставляют без средств передвижения во время пандемии, намекая на незаконность действий властей, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, около 8,8 тыс. человек подписали петицию с обращением к президенту РФ, вице-премьеру и главе ГИБДД с просьбой решить проблемы сотен тысяч владельцев автомобилей, купленных в Армении. «Во время пандемии страх потерять автомобиль особо усиливается на фоне массовой безработицы, потери бизнеса и снижения дохода», — отмечается в документе.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.