Додома, , 10:33 — REGNUM Президенты Танзании и Малави подписали соглашения о сотрудничестве в сфере модернизации секторов грузоперевозок, рыболовства, добычи полезных ископаемых, энергетики, туризма и сельского хозяйства. Об этом сообщает газета Nipashe.

По информации журналистов издания, о подписании пакета соглашений было объявлено в ходе специальной церемонии в доме правительства в Дар-эс-Саламе, в которой приняли участие президент Танзании Джон Магуфули и глава Малави Лазарус Чаквера.

Лидер Малави прибыл в Танзанию с официальным трехдневным визитом. Магуфули поблагодарил Чакверу за то, что Танзания стала третьей страной на континенте (после Бурунди и Уганды), в которую он прибыл с официальным визитом после вступления в президентские полномочия.

Магуфули отметил, что объем торговли между Малави и Танзанией возрос с 60 миллионов долларов США в 2015 году до 80 миллионов долларов США в настоящее время, добавив, что стороны планируют достичь дальнейшего увеличения объемов торговли.

Он также отметил давнюю историю «дружественных взаимоотношений» Танзании и Малави, добавив, что текущий визит президента Чакверы «открыл новую страницу» в отношениях между странами.

«Когда граждане Танзании будут в Малави, им следует чувствовать себя как в своей стране, а также когда граждане Малави прибудут в Танзанию, они будут приняты как на родине», — заявил Магуфули, подчеркнув, что «нам следует продолжить развиваться как африканцам», вместо идентификации себя с какой-либо нацией.

«Я очень рад и благодарю вас за то, как вы встретили делегацию из Малави, я чувствую, что мы дома», — заявил президент Чаквера, призвав бизнесменов двух стран к сотрудничеству.

Он подчеркнул, что Малави во многом перенимает опыт Танзании, в частности в реализации крупных государственных проектов.

Читайте развитие сюжета: Президент Малави прервал свой визит в Танзанию