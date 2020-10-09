Москва, , 10:30 — REGNUM После заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости прекратить военные действия в Карабахе становится ясно, что Россия начинает активную игру в этом кейсе и разработала свой план умиротворения, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«На фоне беспомощности дипломатов Франции, США или Германии, российские усилия в случае достижения мира еще раз покажут мировому сообществу, что наша страна является мировой державой.

Россия покажет, что способна эффективно действовать в самых сложных конфликтах и становиться гарантом исполнения договоренностей между конфликтующими сторонами», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям.

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