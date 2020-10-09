Цхинвал, , 10:35 — REGNUM В Грузии нарастают экстремистские настроения, которые могут вылиться в вооруженное восстание. Об этом говорится в заявлении Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии, опубликованном 8 октября пресс-службой.

Как отмечают в ведомстве, политическую активность стал проявлять сторонник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и член оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Губаз Саникидзе. По данным КГБ, он «заявлял, что готов поднять в регионе Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия, граничащем с Южной Осетией, вооруженное восстание».

Сообщается, что в регионах Грузии, которые граничат с Южной Осетией, правящая партия «Грузинская мечта» якобы теряет популярность среди местных жителей из-за неэффективности социальных мер и провала программы, направленной на «финансовое и экономическое поглощение» Южной Осетии.

По мнению экспертов КГБ, из-за сторонников Саакашвили может произойти обострение отношений между Южной Осетией и Грузией.

Стоит отметить, что о радикализации обстановки в Грузии перед парламентскими выборами, которые должны пройти 31 октября, сообщают также грузинские и международные правозащитные организации. Было несколько драк между сторонниками ЕНД и правящей партии «Грузинская мечта».