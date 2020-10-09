Сеул, , 10:47 — REGNUM В Сеуле надеются на то, что Пхеньян не хочет ухудшения межкорейских отношений, несмотря на недавний инцидент в Желтом море. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

«Принимая во внимание тот факт, что в сентябре текущего года лидеры двух стран обменялись личными письмами и Ким Чен Ын извинился перед Сеулом в связи с гибелью южнокорейского чиновника, мы придерживаемся мнения, что Северная Корея не желает ухудшать межкорейские отношения», — отметили в министерстве.

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Тем не менее «источники напряжённости» сохраняются, о чём свидетельствует отсутствие ответа со стороны Севера на запрос Юга о совместном расследовании инцидента.

В министерстве объединения Южной Кореи также надеются договориться с КНДР о предотвращения подобных инцидентов в будущем.