Баку, , 10:16 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле вооружёнными силами Армении населённых пунктов в трёх районах вокруг Нагорного Карабаха.

«Противник ведет огонь по территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов», — говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения.

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