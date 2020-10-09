Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Результаты недавнего социологического опроса об уровне доверия в мире лидерам России, Китая и США имеют серьёзные политические последствия и означают, что «Америка не должна отступать». Об этом заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден, выступая 8 октября в Финиксе, штат Аризона, с предвыборной речью.

В ряде стран, напомнил он, люди больше доверяют президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, а не главе США Дональду Трампу. Это имеет колоссальные политические и экономические последствия, потому Америка, которая никогда не отступала, не должна этого делать и сейчас.

«Единственная в мире страна, которая выходила из каждого кризиса — будь то война или экономический кризис, — еще более сильной», — сказал Байден о США.

У Соединённых Штатов есть шанс изменить мир благодаря «мощи» своего примера. Остальной мир последует за ним, полагает политик.

Как сообщало ИА REGNUM, вашингтонский Исследовательский центр Pew Research Center в сентябре обнародовал итоги исследования, согласно которым из 13,2 тыс. человек в 13 странах 23% доверяют президенту России Путину, 19% — председателю КНР, а 16% — главе США. Самый высокий рейтинг — 76% — у канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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