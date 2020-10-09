Москва, , 10:15 — REGNUM Участие глав своих МИД в консультациях в Москве, которые будут проведены 9 октября, подтвердили Армения и Азербайджан. Об этом 9 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

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"Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве», — сказала официальный представитель.

Также она отметила, что в данный момент идет активная подготовка к этому мероприятию.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в минобороны Азербайджана сообщили, что на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе ночью и утром 9 октября продолжаются ожесточенные бои.