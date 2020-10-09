Баку, , 09:56 — REGNUM На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе ночью и утром 9 октября продолжаются ожесточенные бои, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

«Начиная со второй половины дня 8 октября и до утра 9 октября, и в течение ночи продолжались напряженные бои по всему фронту», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что азербайджанская армия, «нанося огневые удары по врагу в важных направлениях, полностью ограничила его боевую деятельность и решительно пресекли активность».

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ведёт диалог на самых разных уровнях, включая высший, для урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

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