Бразилиа, , 10:05 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару в прошлом поддерживал бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса. Об этом он заявил 8 октября в ходе еженедельной прямой трансляции в Facebook.

Болсонару, который выступает идеологическим оппонентом социалистического правительства Венесуэлы, рассказал о симпатиях к Чавесу в 1999 году, когда тот пришёл к власти. Бразильского политика привлекало военное прошлое Чавеса.

Позднее, рассказал Болсонару, Чавес стал «творить глупости». Потому бразильский лидер стал его идеологическим оппонентом и остался таковым в отношении преемника Чавеса Николаса Мадуро.

«Я не знал, что Чавес встанет на путь, который привел одну из самых богатых нефтью и золотом стран к нищете», — сказал президент Бразилии и добавил, что в Венесуэле нет демократии, там хозяйничают другие, могущественные страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Болсонару стал президентом Бразилии в 2019 году, срок его полномочий истекает 31 декабря 2022 года. Его называют «тропическим Дональдом Трампом» за резкие высказывания и взгляды, сходные с нынешним президентом США. Болсонару не раз заявлял, что Трамп — пример для него.

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