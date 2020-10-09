Бишкек, , 09:52 — REGNUM В Киргизии в парламент страны направлено предложение о снижении действующего на сегодняшний день семипроцентного избирательного порога. Эта инициатива была единогласно поддержана членами Центральной избирательной комиссии страны. Об этом сообщила член ЦИК республики Гульнара Джурабаева.

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Уточняется, что снизить избирательный порог предлагается перед повторными парламентскими выборами.

«Вчера на совещании члены ЦИК говорили о том, что необходимо снизить избирательный порог, чтобы не оставалось такого большого количества непредставленных в парламенте групп», — пояснила в беседе с ТАСС Джурабаева.

По её словам, эта инициатива, с которой с выступила председатель комиссии Нуржан Шайлдабекова, была утверждена на совещании и направлена в парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов парламента Киргизии состоялись 4 октября. По предварительным итогам голосования, семипроцентный барьер смогли преодолеть только четыре из 16 политических партий: «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После ручного пересчёта голосов, по последним данным, в парламент Киргизии попало лишь три партии: «Мекеним Кыргызстан» — 24,17%, «Биримдик» — 22,79% и «Кыргызстан» — 9,24%.Немного до прохождения в парламент не дотянули «Мекенчил» — 6,84%, «Республика» — 6,4%, «Бутун Кыргызстан» — 6,21%.

После оглашения результатов в Бишкеке начались митинги сторонников политических партий, проигравших парламентские выборы.