Минск, , 09:47 — REGNUM Жалобу в Генпрокуратуру Белоруссии по поводу предъявленного уголовного дела подала защита члена президиума координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба КС в своем Telegram-канале.

«Защитой Колесниковой М.А. в Генеральную прокуратуру Республики Белоруссия подана жалоба на незаконное и необоснованное обвинение, предъявленное ей 16 сентября», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что защита оппозиционерки указывает на несоответствие, по мнению защиты, предъявленного обвинения требованиям уголовно-процессуального кодекса, а также на нарушение права Марии на защиту в связи с тем, что, как утверждают юристы Колесниковой, из обвинения неясно, какие конкретно действия Марии образуют преступление, предусмотренное статьей 361 УК Республики Белоруссия.

При этом уточняется, что так как «прокуратура является органом, надзирающим за законностью предварительного расследования, и уполномочена отменять незаконные постановления следственных органов, защита просит отменить постановление о привлечении Марии в качестве обвиняемой, прекратить в отношении нее уголовное преследование».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября стало известно, что сотрудников МВД Белоруссии, арестованных за отказ применять силу против мирных манифестантов, осудили на закрытом процессе в следственном изоляторе города Жодино.