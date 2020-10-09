Москва, , 09:44 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв назвал мощной инициативой призыв президента РФ Владимира Путина к Азербайджану и Армении прекратить боевые действия по гуманитарным соображениям для обмена пленными и телами погибших.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент РФ Владимир Путин заявил о приглашении в Москву для проведения консультаций по прекращению боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта по гуманитарным соображениям при посредничестве Министра иностранных дел России в Москву 9 октября министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

«Мощная инициатива президента России. Шанс на прекращение боевых действий и на возврат к переговорам», — отметил Косачёв в Facebook.

Россия свою миссию на этом этапе выполнила сполна, отметил сенатор, теперь дело за политической волей руководителей Азербайджана и Армении.

«Очень важны сегодняшние консультации соответствующих министров в Москве. В добрый путь! Держим пальцы!» — добавил парламентарий.