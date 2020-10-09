Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Власти США обвинили руководство Йельского университета в штате Коннектикут в дискриминации по расовому и национальному признаку и направили соответствующую жалобу в суд. Заявление об этом опубликовано американским минюстом.

В исковой жалобе, поданной в окружной суд по округу Коннектикут, говорится, что абитуриентам с белым цветом кожи и азиатским происхождением сложнее поступить в университет. Такая ситуация сложилась по меньшей мере 50 лет назад.

Незаконную дискриминацию по расовому и национальному признаку министерство юстиции выявило в Йеле в результате двухлетнего расследования. Такие действия руководства университета нарушают американский закон о гражданских правах 1964 года.

Шансы поступить в Йель у афроамериканцев выше в десять раз по сравнению с абитуриентами из Азии и в четыре раза — по сравнению с белыми. В США учебные заведения, финансируемые государством, могут в ряде случаев отбирать студентов по расовому признаку, но Йель использует эту возможность «без ограничений», заключили в минюсте.

Напомним, Йельский университет, основанный в 1701 году, входит число наиболее престижных в США. Вместе с Гарвардским и Принстонским университетами он составляет так называемую «Большую тройку».

Читайте также: Скандал с Гарвардом и Йелем связали с борьбой против Дональда Трампа