Киев, 9 октября 2020, 09:40 — REGNUM Певец Святослав Вакарчук сохранил мандат депутата Верховной рады Украины, чтобы избежать ответственности за неуплату налогов. Об этом заявил юрист Андрей Портнов 8 октября в своём Telegram-канале.
Портнов напомнил, что Рада отказалась удовлетворить заявление Вакарчука о снятии с себя депутатских полномочий, после чего полномочия были прекращены съездом партии «Голос».
По его мнению, таким образом, певец решил избежать ответственности за неуплату налогов. Расследование соответствующих фактов было инициировано Андреем Портновым.
Напомним, ранее в отношении Святослава Вакарчука Россия ввела специальные экономические санкции.
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