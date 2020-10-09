Киев, , 09:40 — REGNUM Певец Святослав Вакарчук сохранил мандат депутата Верховной рады Украины, чтобы избежать ответственности за неуплату налогов. Об этом заявил юрист Андрей Портнов 8 октября в своём Telegram-канале.

Портнов напомнил, что Рада отказалась удовлетворить заявление Вакарчука о снятии с себя депутатских полномочий, после чего полномочия были прекращены съездом партии «Голос».

"Несмотря на публичное сложение полномочий и ещё июльское решение ЦИК о регистрации вместо фигуранта нового депутата, Вакарчук и партия «Голос» взяли курс на сохранение ним депутатского мандата», — рассказал юрист.

По его мнению, таким образом, певец решил избежать ответственности за неуплату налогов. Расследование соответствующих фактов было инициировано Андреем Портновым.

«На сегодняшний день Вакарчук официально числится народным депутатом, и его фамилия значится во всех результатах голосований на сайте Верховной рады. Странная, дешёвая и позорная история поучавшего всех жить патриота и «героя революции», — подытожил он.

Напомним, ранее в отношении Святослава Вакарчука Россия ввела специальные экономические санкции.

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