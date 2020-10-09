Хабаровск, , 09:41 — REGNUM В ходе первого организационного заседания Народного совета в Хабаровске врио губернатора Михаил Дегтярёв ответил на более чем 60 вопросов, в числе которых был и вопрос про суд присяжных на процессе по уголовному делу, возбужденному на бывшего главу региона Сергея Фургала, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Дегтярёва, суда присяжных именно в Хабаровске не будет до тех пор, пока регион не перестанет митинговать в поддержку Фургала.

«Никогда суд присяжных в городе, где происходят протесты из-за подсудимого, проходить не будет. Когда суд видит, что тут такое происходит, никогда не примут решения о том, что присяжные будут набираться в Хабаровске. Я полностью понимаю от души тех людей, которые вышли в первый день за Сергея Ивановича, это нормально, а вот чем занимаются сейчас люди на улице, я не понимаю. Было бы здесь тихо пару месяцев, мы бы могли вызволить Сергея Ивановича в Хабаровск. Сейчас нет, нет ни одного шанса — его не оставили те, кто выходит на улицы», — ответил на вопрос участницы Народного совета глава Хабаровского края.

Михаил Дегтярёв в очередной раз призвал хабаровчан к конструктивной работе, пояснил, что «по-человечески никто не хочет, чтобы его упекли в тюрьму, и я не хочу».

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Фургал обвиняется в причастности и организации убийств нескольких предпринимателей. Он находится в СИЗО Москвы.

Жители региона три месяца выходят на протестные акции.

Первое заседание Народного совета правительства края состоялось 8 октября.