Сеул, , 09:39 — REGNUM 9 октября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил сограждан с Днем корейской письменности Хангыль. Об этом сообщает KBS со ссылкой на письменное послание главы государства в социальных сетях.

Президент отметил, что в письменности хангыль, созданной под руководством Сечжона в 1446 году, отражены его любовь к народу, а также принципы сосуществования, гармонии и совместного процветания.

Он подчеркнул, что король Седжон любил народ как основу страны и верил в способность народа научиться письменности. Мун Чжэ Ин также акцентировал внимание на том, что хангыль обеспечивает самобытность и сплоченность, поэтому в период японской оккупации защита родного языка воспринималась как движение за независимость.

«Мы открыли путь экономического роста, демократизации и развития культуры. Многие люди во всем мире начали интересоваться корейской культурой благодаря корейские поп-песням, телесериалам, фильмам и мультфильмам. Мы растём вместе с мировым сообществом», — отметил президент.