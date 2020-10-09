Вашингтон, , 09:25 — REGNUM США необходимо пересмотреть свое отношение к национальной безопасности, чтобы иметь возможность более эффективно отвечать на вызовы современности, пишет бывшая первая леди США Хиллари Клинтон в статье, вышедшей 8 октября в Foreign Affairs.

«В год, отмеченный эпидемией и протестами, граждане США начинают задумываться над давно назревшими вопросами расовой справедливости, экономического неравенства и неравенства в сфере здравоохранения. Нынешний кризис также должен побудить США задуматься о приоритетах национальной безопасности. Страна опасно не готова к ряду угроз, не только к будущим пандемиям, но и к эскалации климатического кризиса и многомерным вызовам со стороны Китая и России», — указала она.

По словам Клинтон, промышленная и технологическая мощь США «атрофирована», их жизненно важные цепочки поставок небезопасны, по устойчивости альянсов нанесен удар, а его руководящие структуры выхолощены. Раньше нужно было произойти какому-то драматическому потрясению — нападению Японии на Перл-Харбор, запуск Советским Союзом Спутника или теракты 11 сентября, — чтобы США увидели новую угрозу и начали серьезный разворот своего курса.

«Кризис COVID-19 должен стать достаточно сильным потрясением, чтобы вновь пробудить страну ото сна, чтобы она могла собрать свои силы и справиться с предстоящими проблемами», — подчеркнула Клинтон.

Одной из важнейших задач должна стать модернизация оборонного потенциала США — в частности, отказ от дорогостоящих устаревших систем вооружений, созданных для мира, которого больше не существует. Другой задачей является укрепление заново самого фундамента американской национальной мощи, что подразумевает поддержку сделанных в США инноваций и стратегически важных отраслей и цепочек поставок. Эти проекты-близнецы взаимно усиливают друг друга. Модернизация вооруженных сил высвободит миллиарды долларов, которые можно было бы инвестировать внутри страны в передовое производство и научную и исследовательскую деятельность.

Благодаря этому США не только смогут конкурировать со своими соперниками и подготовиться к нетрадиционным угрозам, таким как изменение климата и будущие пандемии. Такой шаг также смягчил бы некоторые экономические проблемы, вызванные сокращением бюджета Пентагона. Подобная интеграция внешней и внутренней политики сделает их обе более эффективными.

«Встав на этот курс, Вашингтон сможет восстановить свои позиции в нестабильном мире», — отметила бывшая первая леди.

Клинтон уверена, что причиной подобного развития событий стала близорукость целого ряда администраций, прежде всего нынешней. По ее словам, слишком долго американские политики воспринимали вопросы национальной безопасности очень узко, не учитывая угрозы со стороны таких факторов, как кибератаки, вирусы, изменению климата, онлайн-пропаганда и смещение цепочек поставок. К тому же Клинтон указала на то, что сторонники новых торговых соглашений из числа демократов должны были «притормозить» в части заключения новых торговых соглашений, когда республиканцы не давали принимать меры по созданию новых рабочих мест внутри страны и поддержке рабочих.

Близорукость в вопросах национальной безопасности проявляется также и в том, насколько были упрощены рамки, применяемые к комплексным вызовам, в частности, в стремлении рассматривать конкуренцию с Китаем через призму холодной войны. Подобный подход, подчеркнула Клинтон, не позволяет должны образом ответить на угрозу со стороны КНР и РФ, которая не имеет ничего общего с той угрозой, которую представлял СССР. При этом в значительной степени вредят США, которые не могут обеспечить должным образом свою безопасность и безопасность своих союзников, внутренние противоречия.