Тбилиси, , 09:26 — REGNUM В споре о грузино-азербайджанской границе между Тбилиси и Баку может быть заинтересована Россия. Это заявление 8 октября сделал член оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нугзар Циклаури в эфире телеканала «Палитраньюс».

Политик прокомментировал возбужденное Генпрокуратурой Грузии уголовное дело о попытке незаконного отчуждения грузинских земель в пользу Азербайджана. Поскольку это касается событий 2007 года, когда правящей партией была ЕНД, а основавший ее Михаил Саакашвили был президентом страны, Циклаури считает, что нынешняя правящая партия «Грузинская мечта» и ее лидер Бидзина Иванишвили якобы хотят дискредитировать своих предшественников перед выборами в парламент.

«У власти один интерес, чтобы как-то добыть голоса, это не имеет никакой правовой стороны. Это подтверждают сами лица ученых, их слова, объяснения. Это интерес власти Иванишвили, интерес России в том, чтобы произошла дестабилизация», — сказал Циклаури.

Поскольку ряд членов Конгресса США заявили о якобы существующих связях Иванишвили с Россией, член ЕНД уверен, что без «влияния Москвы» не обошлось. Других аргументов в пользу версии «российского следа» он не привел.

Напомним, в Тбилиси о необходимости пересмотреть соглашения с Баку по границе заявили 24 сентября. Потом в Генпрокуратуре Грузии сообщили, что возбуждено уголовное дело о незаконной передаче 3500 га грузинских земель Азербайджану. Были предъявлены обвинения двум участникам комиссии по делимитации. Это вызвало протест среди представителей оппозиции.

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