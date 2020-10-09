Джакарта, , 09:20 — REGNUM Губернатор Джакарты Аниес Басведан посетил два поврежденных объекта в столице Индонезии после акции протеста, вызванной законом о создании рабочих мест в стране, сообщает CNN Indonesia.

«Сегодня утром я осмотрел общественные объекты в Джакарте, которые были повреждены. Всю ночь шли работы по очистке территории, чтобы жители Джакарты могли заниматься своими обычными делами в эту пятницу», — заявил Аниес Басведан.

По словам губернатора, есть несколько мест, где произошли пожары. В настоящее время идёт подсчёт размера ущерба.

Известно, что в результате пожара пострадал кинотеатр в Центральной Джакарте. Пожар распространился на киоски вокруг кинотеатра и охватил все здания вокруг него. В этом районе также сгорели четыре магазина и повреждены три автобусные остановки.

В автобусной компании TransJakarta заявили, что убытки из-за разрушений и 20 остановок, которые стали объектами вандализма, достигли 55 млрд рупий ($3,7 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо и вице-президент страны Мааруф Амин проведут внутреннее совещание утром 9 октября 2020 года для обсуждения закона о создании рабочих мест.

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