Копенгаген, , 09:11 — REGNUM В парламенте Дании произошёл курьёзный случай. В ходе последнего оналайн-заседания комитета по внешней политике датского парламента неизвестный выдал себя за бывшего кандидата в президента Белоруссии Светлану Тихановскую. Это выяснилось не сразу, самозванец в течение 40 минут «участвовал» в процессе. Об этом сообщается на сайте законодательного органа королевства.

Уточняется, что на встрече обсуждалась текущая политическая ситуация в Белоруссии, а также «меры поддержки народа Белоруссии в его борьбе за демократию и права человека». В начале заседания у человека, который представился Светланой Тихановской, возникли технические проблемы с подключением веб-камеры. Камера у «Тихановской» не заработала и спустя 40 минут, поэтому увидеть её не удалось. Это вызвало подозрение участников встречи, и дискуссия была объявлена завершённой.

Отмечается, что в ходе встречи не было сказано ничего, что могло бы скомпрометировать внешнеполитическую линию Дании. Обстоятельства дела выясняются дополнительно.

«Я надеюсь, что это просто грубая шутка, но я очевидно обеспокоен злоупотреблением посещаемостью собрания. Это также дает повод для размышлений», — отметил председатель Совета по внешней политике Мартин Лидегаард.

После этого случая включённая камера станет обязательным условием для онлайн-переговоров с любыми приглашенными участниками.

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Как сообщало ИА REGNUM, Светлана Тихановская на выборах президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, согласно официальным данным ЦИК республики, заручилась поддержкой 10,1% избирателей. Уверенную победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1%в голосов. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования.

Напомним, 6 октября со Светланой Тихановской в Берлине встретилась канцлер Германии Ангела Меркель. Лидер белорусской оппозиции рассказала о ситуации в республике и выразила надежду на поддержку. Ранее состоялась встрече Тихановской с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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