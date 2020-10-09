Бишкек, , 09:10 — REGNUM Во время массовых беспорядков, которые произошли в Киргизии после выборов в парламент страны, граждане России не пострадали. Об этом 9 октября рассказал пресс-секретарь российского посольства в Бишкеке Виктор Харченко.

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«Данных о пострадавших во время произошедших в Бишкеке событий гражданах России не поступало», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в столице Киргизии — Бишкеке — прошедшей ночью ситуация оставалась спокойной и находилась под контролем правоохранительных органов и народных дружин.